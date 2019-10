برشلونة وبلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1 × 1 بلد الوليد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

الهدف جاء بعد خطأ لبلد الوليد من الجهة اليسري تنفذبعرضية لداخل المنطقة تصدي لها تير شتيجين لترتد امام كيكو اوليفاس الذي سددها فى المرمي بنجاح

15’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبلد الوليد عن طريق كيكو أوليفاس

14’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ليونيل ميسي لكن أمسكها الحارس بثبات

13’ خطأ لصالح برشلونة بعد تدخل قوي من أوسكار بلاتو على سيرخيو بوسكيتس



12’ محاولة الإختراق من فرانك دي يونج من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

11’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة علي حدود المنطقة لمحاولة تعزيز الهدف

10’ عشر دقائق من عمر المباراة وسيدرة من لاعبي برشلونة والتقدم بهدف عن طريق الفرنسي كليمونت لينجليت

9’ خطأ لصالح بلد الوليد فى منتصف الميدان ضد المدافع الدولي جيرارد بيكيه

8’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان

7’ تنفيذ الركنية بعرضية من ليونيل ميسي علي القائم القريب تلقاها بوسكيتس وحاول تسديد الكرة لكن الحكم يشير بوجود خطأ علي بوسكيتس

6’ تمريرة ثنائية بين جوردي ألبا وليونيل ميسي من الجهة اليسري تنتهي بعرضية من ألبا لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

5’ تنفيذ الركنية بعرضية علي القائم القريب لكن ابعدها جيرارد بيكيه بنجاح

4’ تسديدة قوية من سيرجي جوارديولا من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية

الهدف جاء بعد عرضية من ليونيل ميسي من الجهة اليسري ابعدها الدفاع لترتد امام كليمونت لينجليت الخالي من الرقابة داخل المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتسكن الشباك بنجاح

WHAT!!!! A!!!! START!!!!!!!!!!!!!!@clement_lenglet gets Barça on the board in a hurry!!!!!!!! pic.twitter.com/aV19gbSemm