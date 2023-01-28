برشلونة بطل الشتاء .. هزم جيرونا وحلق بصدارة الدوري الإسباني

برشلونة يُنهي الدور الأول متصدرًا للترتيب بالفوز على جيرونا

حقق فريق نادي برشلونة الفوز على مضيفه جيرونا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب مونتيليفي.

ورفع نادي برشلونة رصيده إلى النقطة 47 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، ليوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد الوصيف إلى 6 نقاط، قبل مواجهة الأخير أمام ريال سوسيداد، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة بالمركز الـ12.

شهدت المباراة إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي بالدقيقة 26، ليُشارك بدلًا منه بيدري، الذي أكمل المباراة حتى نهايتها.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب بيدري الذي شارك كبديل، وذلك بعد عرضية من الظهير الأيسر جوردي ألبا، ليضعها في المرمى بعد ارتباط دفاعي من جانب لاعبي جيرونا.

وسيطر برشلونة على المباراة وكان الأفضل وأهدر لاعبيه الكثير من الفرص، حيث كان ألبا من أفضل لاعبيه، ونجح في صناعة أكثر من فرصة تهديف لم يتم استغلالها.