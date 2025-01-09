"لم يستمع لنا أحد" .. رد قوي من رابطة الدوري الإسباني على تسجيل أولمو وباو فيكتور

الصراع لا يزال مستمرًا

قامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالرد على القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للرياضة، بالتسجيل المؤقت للثنائي داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة.

وكان المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، قد أصدر قرارًا مؤقتًا يسمح لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق ومن ثم مشاركتهما في المباريات.

وجاء هذا القرار بعد رفض المجلس استئنافات رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، حيث يقضي حكمه بتعليق الاتفاقية التي أدت إلى إلغاء تراخيص اللاعبين الرياضية والحفاظ على صلاحيتها حتى يتم حل الاستئناف نهائيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها، تؤمن رابطة الليجا أن هذا الإجراء قد تم اتخاذه دون الاستماع إليها أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خاصة وأنها كانت تحافظ على صلاحية تراخيص الثنائي المذكور حتى يتم حل الاستئناف المقدم من برشلونة بشكل نهائي.

وتصر الرابطة في الوقت ذاته على أن الحجج التي تقدم بها برشلونة لتسجيل باو فيكتور وأولمو في الاستئناف لم تكن معروفة، وشددت على أنها ستدرس محتوى القرار بشكل جيد قبل الاستئناف عليه، دون المساس بحرية التعبير عن عدم موافقتها المطلقة عليه.

وبصرف النظر عن ما سبق، قالت الرابطة إن اتفاقية لجنة المراقبة للتنسيق بينها وبين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، توضح الحجج اللازمة لرفض تسجيل الثنائي، في الوقت الذي يشير فيه القرار المتخذ من المجلس الأعلى للرياضة، إلى أحقية الرياضيين في الخروج بأفضل حلول لمسيرتهم المهنية، ولكن في الوقت ذاته، هذا لا يعني أن الأندية يحق لها التوجه بشكل فردي للمحاكم والدعاوى القضائية الإدارية لإلغاء أي قرارات.

جدير بالذكر أن أهم الأسباب التي استند إليها المجلس الأعلى للرياضة في تسجيل فيكتور وأولمو، كانت بأنه لو لم يتم تبني هذه التدابير الاحترازية، سيؤدي ذلك إلى أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة للنادي الكتالوني.