وجوده غير مفيد .. برشلونة يختار التضحية بأراوخو لتسجيل صفقاته الجديدة!

ضغوط اقتصادية مستمرة على النادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني، التضحية بالمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، وذلك من أجل التمكن من تسجيل أي لاعب جديد بالفريق للموسم القادم.

أراوخو تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب أوروجواي في كوبا أمريكا 2024، ومن المتوقع عودته للمباريات بشكل طبيعي خلال أواخر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن هذا الموقف جعل النادي الكتالوني يفكر في عدم تسجيل أراوخو بقائمته للموسم الجديد، بسبب المساحة الكبيرة التي يشغلها راتبه في فاتورة الأجور مع صعوبة الاستفادة منه في النصف الأول من الموسم.

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ولذلك سيفتح غيابه عن القائمة الباب أمام تسجيل أي صفقة جديدة بشكل أسهل، مع إعادة البت في موقفه مرة أخرى عند تحديث قائمة المدرب هانز فليك مرة أخرى بمنتصف الموسم في يناير 2025.

وفي سياق متصل سيعني ذلك ضمان بقاء إريك جارسيا في الفريق لتعزيز خط الدفاع، وسط شكوك حول موقف فيتور روكي وإينيجو مارتينيز، حيث لم يتم تسجيل أي منهما حتى الآن، وهناك تكهنات حول رحيلهما، خاصة المهاجم البرازيلي الذي جذب اهتمامًا واسعًا من الهلال السعودي ولاتسيو الإيطالي وبعض الأندية الإسبانية.

جدير بالذكر أن برشلونة يطمح في ضم الثنائي داني أولمو من لايبزيج ونيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، وهو الأمر الذي قد يسفر عن رحيل بعض اللاعبين الآخرين لخلق التوازن في التشكيل وكذلك بميزانية النادي لتجنب أي مشكلة في قواعد اللعب المالي النظيف.