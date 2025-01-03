"يجب تطبيق القانون على الجميع".. كلمات قوية من دييجو سيميوني عن أزمة أولمو وبرشلونة

كشف موقفه من سوق الانتقالات

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، رأيه في القضية الحالية الخاصة بأزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مع برشلونة.

وتلقى برشلونة ضربة قاصمة بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، قيد أولمو وباو فيكتور ضمن قائمة الفريق بشكل دائم، في ظل فشل إدارة جوان لابورتا في الالتزام بضوابط اللعب المالي النظيف فيما يتعلق براتب الثنائي.

وقامت رابطة الأندية الإسبانية بحذف اسم أولمو، بسبب عدم تقديم أي ضمانات مالية، بالإضافة تخطيه سقف الرواتب، ليصبح أمام البلوجرانا إلى يوم 3 يناير الجاري، حتى ينجح النادي الكتالوني في قيده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال سيميوني خلال حديثه قبل مباراة كأس ملك إسبانيا ضد ماربيا، غدًا، السبت:"نأمل ببساطة أن يتم تطبيق القانون والالتزام به بشكل متساوي على الجميع وليس لدي أي شك أن ذلك سيحدث".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية:"إذا كان سيستمر في اللعب دون مشكلة فأنا أرحب بذلك، وإذا كانت القواعد تقول لا، فلن يتمكن من اللعب".

وكانت بعض الأحاديث قد انتشرت في الفترة الأخيرة حول تهديد أندية داخل الدوري الإسباني، بما في ذلك أتلتيكو مدريد، باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة المسابقة إذا تمكن برشلونة من تسجيل أولمو.

وردًا على هذا الأمر قال المدرب الأرجنتيني:"كمدربين، نحتاج إلى اتباع القواعد المقترحة لجميع الفرق واحترام هذه المساحة، لا توجد طريقة أخرى للتعامل".

وخلال حديثه تطرق سيميوني إلى ظروف فريقه وموقفه من سوق الانتقالات الشتوي، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطط للتعاقد مع أي لاعب في شهر يناير الجاري.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن أتلتيكو مدريد يعتبر من الأندية المهتمة بالتعاقد مع أولمو في حالة عدم تسجيله مع برشلونة، جنبًا إلى جنب مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد وبعض الأندية الأخرى.