حلم رابطة الليجا يتحقق .. طلب رسمي لإقامة مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد خارج إسبانيا!

جميع الصعوبات تلاشت تمامًا

بدأت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في المضي قدمًا بمحاولاتها الرسمية، من أجل إقامة بعض مباريات البطولة خارج البلاد وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفكرة ظهرت منذ فترة طويلة، وكانت هناك بعض المصاعب مثل ضرورة إقناع الاتحاد الدولي بالفكرة، مع الصراعات التي خاضها رئيس الرابطة خافيير تيباس مع رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن رابطة الليجا قررت السير في خطوات ملموسة لتطبيق هذه الخطة بعد تلاشي كل العقبات، والبداية ستكون بمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها في 21 أو 22 ديسمبر القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف في الوقت الحالي هو إقامة المباراة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على ملعب هارد روك، معقل فريق ميامي دولفينز، وذلك بدلًا من ملعب مونتجويك الخاص ببرشلونة.

ومن جانبها تقدمت الرابطة بطلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لاستضافة المواجهة في أمريكا، مساء أمس، الجمعة، وستقوم اللجنة المؤقتة الآن بتقييم الطلب، وإذا وافقت عليه، سترفعه إلى الاتحاد الأوروبي للبت في الأمر واتخاذ القرار النهائي قبل الموعد المُحدد في 1 ديسمبر.

جدير بالذكر أن برشلونة وأتلتيكو يؤيدان فكرة إقامة اللقاء في ميامي، على الرغم من خروج خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو لانتقاد الأمر في تصريحات علنية.