هل سينتقل إلى برشلونة أو أتلتيكو مدريد؟ الاتحاد يرد على العروض الأوروبية لنجولو كانتي

كانتي تألق بشكل لافت مؤخرًا في يورو 2024 رفقة فرنسا

حسم نادي الاتحاد موقفه من رحيل نجمه الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عروضًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية قد أشارت إلى أن كانتي تلقى عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن .. أشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن نادي الاتحاد رفض العروض التي وصلت له من أجل التخلي عن كانتي خلال الوقت الحالي.

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وأوضحت الصحيفة أن رد الاتحاد على العروض الأوروبية هو: "كانتي لا يمكن المساس به، فهو ليس للبيع وغير قابل للانتقال لأي فريق".

جاء ذلك بعد تألق كانتي بشكل لافت مع منتخب فرنسا ببطولة يورو 2024 التي أقيمت بألمانيا، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين.