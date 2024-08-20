"لا يريد برشلونة" .. ديكو يعلن انهيار صفقة ويليامز ويخرج برسالة سعيدة للجماهير

الجناح الإسباني يستعد للبقاء في بيلباو

أكد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، أن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو لا يريد الانتقال للنادي الكتالوني، لكنه خرج برسالة مبشرة لجماهير الفريق.

ويليامز كان الهدف الرئيسي لبرشلونة على مدار فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن الصفقة تعثرت تمامًا، مما دفع النادي للتفكير في أهداف أخرى مثل رافائيل لياو جناح ميلان وفيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

الصحفي فيكتور نافارو من "كادينا كوب" كشف عن محادثة غير رسمية بين ديكو وأحد مشجعي برشلونة، والتي تعرض خلالها البرتغالي لسؤال عن صفقة ويليامز وإمكانية حدوثها.

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وقال ديكو ردًا على المشجع:"أريد أن يأتي ويليامز لبرشلونة، لكنه لا يريد القدوم إلى هنا".

وعن إمكانية إبرام أي تعاقدات أخرى بعد انضمام داني أولمو قادمًا من لايبزيج، قال نجم برشلونة السابق:"نعم".

يذكر أن المركز الجناح الأيسر هو المكان الأقرب للتدعيم في تشكيل المدرب هانز فليك، حيث يطمح الألماني في ضم لياو كهدف رئيسي بعد فشل المفاوضات مع ويليامز، ولكنها صفقة معقدة بسبب المطالب المالية لميلان، مما قد يدفع برشلونة للتفكير في أهداف أخرى مثل كييزا أو كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ.