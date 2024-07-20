.. برشلونة يترقب عرض عملاق السعودية للتخلص من صداع فيتور روكي

لاتسيو يقف في قائمة الانتظار

يدرس برشلونة في الفترة الحالية، عدة عروض للتخلص من المهاجم البرازيلي فيتور روكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والاستفادة ماديًا من رحيله.

ويدرك روكي أنه لن يحصل على فرصة في برشلونة، بعدما فشل في إقناع تشافي هيرنانديز المدرب السابق وكذلك هانز فليك المدير الفني الحالي بقدراته.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة منفتح على بيع فيتور روكي إذا وصل عرض كبير يمكن أن يحقق ربحًا يساهم في حل الأزمة المالية للنادي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يدرك جيدًا اهتمام الهلال السعودي بضم روكي، وينتظر وصول عرض رسمي لإقناع اللاعب بالصفقة.

وأضافت: "في الوقت الحالي ينتظر كل من برشلونة والوفد المرافق للاعب النادي السعودي، الذي أجرى بالفعل اتصالات مع مسؤولي البارسا، من خلال وسطاء".

وأوضحت أن برشلونة تلقى فقط استفسارات من أندية أوروبية تطلب إعارة روكي، بينما فشلت صفقة انتقاله إلى بورتو، لأن النادي البرتغالي أراد وضع خيار شراء إلزامي بأرقام لم تكن مناسبة للبارسا.

وأكدت "سبورت" أن النادي الأكثر اهتمامًا في الوقت الحالي هو لاتسيو، حيث طلب الإيطاليون بالفعل الحصول على إعارة مع خيار الشراء، لكن برشلونة سينتظر الطريق السعودي ليرى ما سيحدث.

وختمت: "يبدو من الواضح أن فيتور روكي سوف يشارك مع الفريق بجولة في الولايات المتحدة ومن ثم سيتم اتخاذ القرار النهائي وكل شيء يعتمد على رحيله".