برشلونة السبب.. ريال مدريد يغير قراره بشأن لوكاس فاسكيز!

14 عامًا من خدمة النادي الملكي

تسبب الأداء المذهل الذي قدمه لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في المباريات الأخيرة، وتحديدًا في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في تغيير وجهة نظر النادي كليًا حول مستقبله.

عقد فاسكيز سينتهي بحلول يونيو المقبل، التاريخ الذي ربما كان فاسكيز نفسه مستعدًا فيه لإنهاء مسيرة دامت 14 عامًا بين أروقة النادي الملكي.

إلا أن الأداء المبهر الذي قدمه في الكلاسيكو، يجعل ريال مدريد الآن يدرس تمديد عقده لعام إضافي بحيث ينتهي في عام 2025، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

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اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كان مفاجأة الكلاسيكو، إذ سجل هدفًا ومنح تمريرة حاسمة وتسبب في ركلة جزاء لصالح النادي الملكي مساهمًا في كل اللقطات المضيئة للملكي الذي حسم على الأرجح لقب الليجا في تلك المباراة.