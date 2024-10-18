غرامة مالية على النادي الكتالوني

وجهت محكمة التحكيم الرياضية صدمة قوية لنادي برشلونة الإسباني، بعدما اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام غير القانوني لبعض لروافع الاقتصادية في عام 2023.

برشلونة اتجه إلى هذه الروافع من أجل مواجهة الأزمة المالية الطاحنة التي كان يمر بها، وذلك للإنفاق على صفقات جديدة في حقبة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، وذلك عن طريق بيع الحقوق السمعية والبصرية لمجموعة من ممتلكاته.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن الإجراء المُختلف عليه يتعلق بالمنفعة التي حصل عليها برشلونة من بيع 10% من حقوق البث التلفزيوني المتعلقة ببطولة الدوري الإسباني لمدة 25 عامًا، حيث حصل النادي الكتالوني على ما يقرب من 267 مليون يورو.

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ومن جانبها قررت غرفة الاستئناف التابعة لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي، أن برشلونة انتهك عمدًا القواعد واللوائح المعمول بها، وأكدت العقوبة الصادرة ضده، ليتم تغريم النادي الكتالوني مبلغ 500 ألف يورو، رغم كل المحاولات لإلغاء العقوبة أو تخفيضها على أقل تقدير.

وقالت المحكمة الرياضية في بيانها:"تم رفض الاستئناف الذي قدمه برشلونة في 22 يناير 2024، ضد القرار الصادر في 30 أكتوبر 2023 من قبل غرفة الاستئناف التابعة لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما يتحمل النادي كافة تكاليف التحكيم التي سيتم تحديدها من قبل أمانة المحكمة ".

وفي النهاية أكدت أن برشلونة سيتحمل تكاليفه الخاصة، وسيدفع مساهمة في الرسوم القانونية والنفقات الأخرى التي يتكبدها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات التحكيم بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري، مع رفض أي طلبات أخرى أو محاولات للعدول عن هذا القرار.