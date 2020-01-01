خاص | صفقة تاريخية .. عندما اقترب ميسي من الانضمام لقادش

فشلت في اللحظات الأخيرة

"قادش مدينة جميلة جدًا وأود اللعب هنا" هذا ما قاله ليونيل ميسي لمساعد المدرب فيكتور إسباراجو على مقاعد بدلاء قادش، قبل مواجهة الفريق مع برشلونة في 7 أغسطس في 2005.

برشلونة تعاقد وقتها مع ميسي كأحد أهم المواهب في العالم، ولكنه لم يعرف ما إذا كان سيعتمد عليه في هذا الموسم أم لا.

ميسي ومارسيلو في فريق واحد

المشكلة كانت في تخطي برشلونة لحصة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وقتها، بوجود رونالدينيو وصامويل إيتو ورافا ماركيز، ولم يكن وجود ميسي مضمونًا حتى كلاعب فرعي.

قادش لاحظوا الموقف قبل أي شخص آخر، وكانوا يعلمون أنهم كانوا في منافسة شرسة مع ريال بيتيس، للحصول على خدمات ميسي على سبيل الإعارة.

ألفارو بينيتو المدير الرياضي لقادش في ذلك الوقت قال في تصريحات لموقع جول:"لقد فكرنا في جلب العديد من العناصر المميزة ليس فقط ميسي ولكن مارسيلًو أيضًا".

وأضاف:"لقد رأيته في الفئات الدنيا وأيضًا مع الأرجنتين تحت 20 سنة، لم يعرفوا هناك ما يمكن لميسي فعله، لذلك تحدثنا مع برشلونة وطلبنا منهم ضمه".

موافقة ولكن

برشلونة كان ينتظر الفيتو المحتمل بسبب جواز سفر اللاعب، مع منح الأفضلية لاستمرار ميسي مع الفريق وعدم رحيله.

ومع ذلك كان خيار إعارته واردًا، حيث تحدث قادش مع هوراسيو فيرنانديز وهو الشخص الذي جلبه إلى برشلونة منذ خمس سنوات بتلك الفترة.

ميسي لعب خلال المواجهة التي فاز بها برشلونة بنتيجة 3/1، وسط محاولات من أجل حصوله على جواز السفر الإسباني.

أزمة جواز السفر انتهت في 26 سبتمبر، ولكن احتمالية خروجه كانت واردة بسبب بحثه عن فرصة اللعب بانتظام.

ضياع الصفقة

وفي النهاية فشل قادش في حسم التعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة، بعدما قرر فرانك ريكارد الاعتماد عليه ضمن الفريق الأول، بعدما تركه في المنزل بأول خمس مباريات من الدوري الإسباني.

المدرب الهولندي منح البرغوث الفرصة في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبدأ يظهر في الدوري بداية من الجولة السادسة.

ميسي ذهب إلى ملعب رامون دي كانزا لمواجهة قادش، حيث علمت وقتها جماهير الفريق بمحاولات ناديهم لضم اللاعب وهتفوا له بالانضمام لهم لكن ما حدث في المدرجات لم يؤثر في أي شيء.

ألفارو بينيتيو تحدث عن خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها، مؤكدًا أن الأداء الرائع لميسي منذ يومه الأول لبرشلونة، دفع ريكارد للاعتماد عليه بدلًا من إعارته.

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واستكمل خلال تصريحاته:"قادش كان سيسمح له بتجربة أشياء لم يختبرها من قبل في برشلونة، بوجود حالة من الشغف مماثلة لما يحدث في الأرجنتين والفرق هناك، ولكن سيظل ميسي في النهاية الأفضل في تاريخ برشلونة".

ومن المقرر أن تجعل هذه القصة زيارة ميسي لملعب قادش غدًا السبت بالدوري الإسباني، غاية في الأهمية والإثارة، نظرًا لما تحمله من ذكريات خاصة لصاحب الـ33 سنة.