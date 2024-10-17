"برشلونة هو نادي حياتي" .. ميسي يقطع وعدًا لإنتر ميامي ويهرب من السؤال عن كأس العالم 2026

103 ألقاب تزين مسيرة أسطورة الأرجنتين...

أكد ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، أنه بعد مرور عام صعب تعرض فيه لعدة إصابات أبعدته عن الملاعب لشهور، يشعر بأنه "في حالة جيدة وجاهز لإنهاء الموسم بأفضل طريقة".

وحصل ميسي على تكريم استثنائي خلال حفل "ماركا أمريكا"، الذي أقيم في ميامي برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، ومالك إنتر ميامي، خورخي ماس، حيث تم تكريم اللاعب "الأعظم على الإطلاق" باعتباره أكثر لاعبي كرة القدم حصدًا للألقاب الجماعية والفردية (103 ألقاب).

وقال ميسي على هامش الحفل في تصريحات لصحيفة "ماركا": "سعيد لأنني تمكنت من تحقيق كل أحلامي، تمكنت من تحقيق أكثر مما حلمت به عندما كنت طفلًا، تمكنت من تحقيق أكبر حلم لأي لاعب وهو الفوز بكأس العالم، والتي أعتقد أنها الكأس التي نريدها جميعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما بدأنا كنت محظوظًا بما يكفي للفوز بالعديد من الألقاب في نادي حياتي، وهو برشلونة، والفوز بألقاب في باريس أيضًا، والمجيء إلى هنا والفوز بالألقاب. الحقيقة هي أنني لا أستطيع أن أطلب المزيد ولكننا قريبون من أن نكون قادرين على الفوز بكأس أخرى".

ورفض ميسي الحسم بشأن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026، قائلًا: "الآن أعيش يومًا بيوم، وأحاول الاستمتاع بكل ما يحدث لي في كل لحظة وعندما يحين الوقت سنرى".

وأوضح: "آمل أن أتمكن من الاستمرار في الأداء على هذا المستوى لأشعر بالسعادة، الحقيقة هي أنني لا أضع لنفسي هدفًا بالوصول إلى هناك بل أعيش يومًا بيوم وأن أكون بخير".

وعن حصده 103 ألقاب جماعية وفردية باسمه، قال النجم الأرجنتيني: "لم أكن أعلم هذا الرقم. أنا أحب لعب كرة القدم، وأستمتع بالتواجد على أرض الملعب".

وواصل: "قبل فترة كنت في الأرجنتين واستمتعت بحفل مونومنتال المزدحم، وأكون سعيدًا دائمًا بتمثيل المنتخب الوطني، يهتفون باسمي وأسماء زملائي في الفريق، وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وختم ميسي: "لقد قاتلت كثيرًا ومررت بالعديد من الأوقات السيئة في الأرجنتين للوصول إلى هذه اللحظة واليوم أستمتع بها أكثر من أي وقت مضى".