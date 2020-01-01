أرتور: فخور باهتمام إنتر ولكن

البرازيلي مطلوب في ميلانو

تحدث متوسط ميدان برشلونة أرتور ميلو عن مستقبله وحقيقة وجود اهتمام من إنتر بالتعاقد معه في الصيف المقبل ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز إلى النادي الكتالوني.

الصحافة الإسبانية لم تكل من ربط مهاجم إنتر الأرجنتيني بالنادي الكتالوني، وذكرت أن الأخير عرض عدداً من لاعبيه على النيراتزوري، ومنهم أرتور.

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وقال اللاعب مع "لاجازيتا": "لأي لاعب الأمر مصدر فخر أن يرتبط اسمك بنادي مهم وصاحب مستوى مونديالي مثل إنتر، يملك مدرباً كبيراً وفريقاً قوياً".

وأضاف: "ولكن تفكيري منصب فقط على برشلونة، أنا في وضع جيد مع الفريق والمدينة وأرى نفسي أرتدي قميص الفريق لعدد من الأعوام بعد".

وواصل البرازيلي: " أشعر بالانسجام هنا، وأملك شعوراً ممتازاً على الصعيدين النفسي والبدني، التوقف يفيدني من أجل التعافي وأن أكون جاهزاً مع العودة".

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الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن التغير الفني وتعيين كيكي سيتين مدرباً في برشلونة قد يغير تفكير أرتور ويدفعه للمغادرة، ولكن أكدت أن الحديث لايزال مبكراً.

أرتور انضم إلى البلوجرانا في 2018 قادماً من جريميو، وخلال تلك الأعوام ثبت نفسه أساسياً في تشكيل المنتخب البرازيلي وناديه.