برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تير شتيجن تعرض لإصابة وعاد إلى غرفة خلع الملابس، ويبدو أنه لن يشارك في المباراة! ولكن جاري التأكد

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-1-2

ياسين بونو

إسكوديرو - دييجو كارلوس - جيلوس كوندي - خيسوس نافاس

إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جون جوردان

بابو جوميز

منير الحدادي - لوك دي يونج

يبدأ كومان بخطة غير معتادة لبرشلونة في الفترة الأخيرة، على الرسم الخططي التالي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

كليون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - سيرجينو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

Today, Leo #Messi is wearing a special captain's armband, with the message No Child Offside.



The message was chosen by #culers through a @socios vote among four options, all related to @FundacioFCB projects. #BAR 💙❤️ #SevillaBarça pic.twitter.com/bsZ4Ij3zRq