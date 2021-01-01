برشلونة وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة أمام إشبيلي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني والمقامة على ملعب رامون سانشيز بيزاخوان

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تير شتيجن تعرض لإصابة وعاد إلى غرفة خلع الملابس، ويبدو أنه لن يشارك في المباراة! ولكن جاري التأكد

تشكيل إشبيلية:

يبدأ المدرب لوبتيجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-1-2

ياسين بونو

إسكوديرو - دييجو كارلوس - جيلوس كوندي - خيسوس نافاس

إيفان راكيتيتش - فيرناندو - جون جوردان

بابو جوميز

منير الحدادي - لوك دي يونج

تشكيل برشلونة:

يبدأ كومان بخطة غير معتادة لبرشلونة في الفترة الأخيرة، على الرسم الخططي التالي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

كليون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - سيرجينو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

Today, Leo #Messi is wearing a special captain's armband, with the message No Child Offside.



The message was chosen by #culers through a @socios vote among four options, all related to @FundacioFCB projects. #BAR 💙❤️ #SevillaBarça pic.twitter.com/bsZ4Ij3zRq — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2021

يملك إشبيلية نفس حظوظ برشلونة في المنافسة على اللقب خاصًة وأنه لعب مباراة أقل منه ويتخلف عن خصم اليوم بفارق نقطتين فقط، لذا من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة لحاجتين الفريقين الماسة إلى نقاط المباراة لمواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد.

يسعى العملاق الكتالوني لإثبات جدارته في المنافسة على اللقب بعد أن تسبب تعثر أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي مرتين في أسبوع واحد في إحياء أمال الصراع على اللقب مرة أخرى، الفوز على الفريق الأندلسي سيكون مؤشرًا جيدًا بأن العملاق الكتالوني قد يستطيع مزاحمة الروخيبلانكوس في ما تبقى من الموسم.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة ضد إشبيلية وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.