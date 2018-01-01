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برشلونة يستعيد خدمات أومتيتي

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Getty/Goal
المدافع الفرنسي وموسم صعب مع الإصابات

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن مدافع برشلونة صامويل أومتيتي أنهى برنامجه العلاجي في قطر وعاد من جديد للفريق.

ويعاني أومتيتي منذ بداية الموسم من الإصابة على مستوى الركبة والتي أبعدته عن عديد المباريات وسببت نقص في صفوف الفريق الدفاعية.

وقالت "موندو" إن أومتيتي أنهى برنامجاً علاجياً في قطر بعيادات "أسبيتار" بناء على توصية من الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي.

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وذكرت الجريدة أن اللاعب سيعود لمدينة برشلونة مساء اليوم، الأحد، وسيتم تقييمه طبياً لمعرفة مدى إمكانية عودته للمشاركة.

كان برشلونة قد تعاقد مع جيسون موريو من صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة من أجل تدعيم خط دفاعه في ظل تكرر إصابات أومتيتي وفرمايلن.

وشارك أومتيتي حتى الآن في ثمانية لقاءات فقط مع برشلونة بكل المسابقات هذا الموسم.

 

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