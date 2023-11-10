برسالة "مهذبة" .. ميتروفيتش يؤكد تعرضه للظلم خلال مواجهة الهلال والتعاون

المهاجم الصربي يتحدث عقب فوز فريقه أمام التعاون، فماذا قال عن حكم اللقاء؟

SHAHID

بينما هناك من يخرج للهجوم على التحكيم وإدانة الحكم حال شعوره بالظلم، رفض الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، السير في هذا الطريق عقب مواجهة التعاون.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم حقق الفوز اليوم الجمعة، أمام السكري بثنائية نظيفة، سجلها ميتروفيتش ومحمد كنو، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

لكن ميترو ألغي له هدف في شوط اللقاء الأول، بداعي ارتكابه خطأ ضد لاعب السكري قبل إحرازه الهدف، وهو ما أعلنه حكم الساحة السلفادوري إيفان بارتون، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حول هذا الهدف يقول الصربي، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب اللقاء: "لم أر أنني ارتكبت أي خطأ في اللعبة، لكن الحكم أكد أن هناك خطأ، لا أتفق معه إلا أنني بالتأكيد احترم قراره، علينا أن نركز أكثر ونستغل الفرص التي تتاح لي بعيدًا عن التحكيم".

وأضاف حول اللقاء: "أشعر بالسعادة، خضنا مباراة جيدة، لعبنا أكثر من مباراة خلال الأيام القليلة الماضية، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نواصل الانتصارات قبل التوقف الدولي، وأرى أننا استحقينا الفوز الليلة وحققنا ثلاث نقاط مهمة، فقد استحوذنا عليها".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 35 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.

SHAHID