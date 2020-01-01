برتغالية تُبرز تعثر النصر أمام الفتح في الدوري السعودي

النصر فقد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب مع الهلال

سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على تعادل نادي النصر السعودي أمام الفتح في إطار مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة "ريكورد" أن نادي النصر فقد نقطتين في صراع المنافسة على اللقب مع الهلال المتصدر للبطولة حتى الآن.

وأضافت أن عبدالرزاق حمد الله نجم الفريق واصل هوايته في تسجيل الأهداف وتمكن من تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل نادي الفتح.

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وأشارت الصحيفة إلى ان هذا التعادل تسبب في وضع محرج للمدير الفني روي فيتوريا خاصة بعد وصول الفارق مع الهلال المتصدر إلى 3 نقاط.

مدرب فريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، قال عقب المباراة أن هناك مشكلة يعاني منها في خط هجوم الفريق، لذلك لا يوجد اهداف كثيرة.

وقال فيتوريا بعد المباراة: “تحصلنا على 26 تسديدة في المباراة، لم نستثمرها بشكل جيد، نعترف أنها معضلة، وسنعمل على إصلاحها في الأيام المقبلة.

وأنهى البرتغالي : “لم يكن في المباراة أحداث كثيرة، نعم كانت لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف، الفتح تحصل على فرصتين وسجل منها هدف”.