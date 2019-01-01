برباتوف: لو عرض ريال مدريد ٢٠٠ مليون لبوجبا على مانشستر الرفض

ديميتار برباتوف نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل ينصح الإدارة بعدم التفريط في خدمات بول بوجبا نجم وسط ملعب الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ديميتار برباتوف نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن فكرة التفريط في خدمات بول بوجبا ستكون سيئة للغاية بالنسبة للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها برباتوف وأكد خلالها على أمله في بقاء اللاعب تحت أي ظرف من الظروف.

وقال برباتوف: "زين الدين زيدان سيحب أن يحصل على خدمات بول بوجبا في ريال مدريد، لكن انظروا لمباراة تشيلسي يوم الأحد الماضي وكيف أبقاه سولشار في الملعب".

وأضاف: "تمريرة بوجبا لراشفورد في الهدف الثالث تظهر كم هو لاعب مميز، النجوم أصحاب القدرات الخاصة يبقون طاقتهم لوقت هام من المباراة كما فعل بوجبا".

وأكمل: "لو تلقى مانشستر يونايتد عرضًا بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه استرليني سينتقل بكل تأكيد لكنني أظن أنهم عليهم رفضه، وأتمنى أن يستمر مع الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز يوم الأحد الماضي في ليلة تألق فيها بوجبا على حساب تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة.