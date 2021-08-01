رونالدو الجديد في يوفنتوس خلال أيام

يوفنتوس يقترب من الظفر بخدمات مهاجم البرازيل الشاب.

يقترب البرازيلي كايو خورخي مهاجم سانتوس البرازيلي من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

اللاعب الشاب سيكون في تورينو خلال أيام للخضوع للكشف الطبي.

متى سيصل كايو إلى تورينو؟

وفقًا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن كايو سيكون في تورينو خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس.

كايو، 19 سنة، يرتبط اسمه بيوفنتوس منذ مارس الماضي؛ إذ يتفاوض يوفنتوس مع ناديه سانتوس للحصول على خدماته.

كايو يعد واحدًا من ألمع الأسماء في البرازيل وتتم مقارنة الأهداف التي يسجلها بأهداف مواطنه الظاهرة رونالدو.

كايو سجل 17 هفًا خلال 80 مباراة مع سانتوس وظهر في 10 مباريات مع منتخب البرازيل تحت 17 سنة.

كيف ستتم خطة الانتقال إلى يوفنتوس؟

صفقة المهاجم الشاب لن تكلف يوفنتوس كثيرًا؛ النادي الإيطالي سيدفع مليون ونصف المليون يورو الآن ومثلهم في 2022.

وسيحصل سانتوس على 5% من قيمة بيع عقد اللاعب مستقبلًا في حال رحل عن يوفنتوس.

وبحسب التقارير فإن اللاعب رفض عرضًا للانتقال إلى بنفيكا البرتغالي لينتقل إلى يوفنتوس.

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