برايثوايت: أتوق شوقًا لمزاملة ميسي

الأفضل في التاريخ..

أعرب مارتن برايثوايت، المُنضم حديثًا إلى برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى البلوجرانا، مؤكدًا أنه يتوق شوقًا ولا يستطيع الانتظار للعب جنبًا إلى جنب مع الأسطورة ليونيل ميسي.

وكان برشلونة قد ضم برايثوايت من ليجانيس نظير 18 مليون يورو ليكون بذلك بديلًا لعثمان ديمبيلي في قائمة كيكي سيتين، والذي تأكد غيابه لستة أشهر عن الملاعب.

الدولي الدنماركي بمقدوره اللعب في مركز المهاجم الصريح، وبالتالي يُعوِّض غياب لويس سواريز المتوقع لنهاية الموسم، إلى جانب قدرته على اللعب في الجناح ليكون بديلًا أيضًا لديمبيلي.

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برايثوايت في أول تصريحات له بعد الانضمام لبرشلونة قال "أنا متحمس للغاية، حلم الطفولة بات حقيقيًا الآن. كل من يلعب كرة القدم يحلم باللعب في برشلونة، أنا هُنا ومتحمس للغاية للفوز بالألقاب.".

كما أضاف "الكثير من الضغوطات والتوقعات تحيط بك عندما تلعب في برشلونة، أنا هُنا الآن وأسعى لفعل كل ما في وسعي من أجل الفوز بكل الألقاب الممكنة.".

"أنا لاعب يعتمد على الفنيات، ودائمًا حاضر على الصعيد البدني، لديّ سرعة وقوة بالفعل. أتحرك بذكاء حقًا، أدرس المباراة جيدًا، أدعو نفسي تلميذ كرة قدم، أحاول أن أحسن من كرتي يوميًا."

"أعتقد أن الطريقة التي نلعب بها هُنا مع تحركاتي سوف تساعد الفريق كثيرًا، وبالطبع أنا هداف وموجود هُنا من أجل تسجيل الأهداف بصفة أساسية."

من هو مارتن برايثوايت؟ مهاجم برشلونة الجديد

أما عن ميسي، فقال صاحب الـ28 عامًا "ربما يكون أفضل لاعب على الإطلاق، إنها لحظة كبيرة لي لأتمكن من اللعب مع هذا الرجل وأقول للعالم أنني لعبت معه لذلك أنا متحمس جدًا.".

وأحرز برايثوايت 6 أهداف خلال 24 مباراة هذا الموسم رفقة ليجانيس، ولكنه لم يتمكن من تخطي حاجز العشرة أهداف في موسم واحد خلال مسيرته سوى مع تولوز في 2016.

يذكر أن برايثوايت لديه فرصة المشاركة للمرة الأولى بقميص النادي الكتلاني يوم السبت، عندما يلتقي برشلونة على ملعب الكامب نو مع إيبار في الدوري الإسباني، قبل أن يلتقي يوم الثلاثاء مع نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو.