مهاجم برشلونة على أعتاب الدوري الإنجليزي

برشلونة في طريقه للتخلص من لاعب آخر

يستعد النادي الإسباني برشلونة للتخلي عن مهاجمه الدنماركي، مارتين برايثوايت للتخفيف من عبأ الأزمة المالية التي تجتاح النادي.

وتوجهت العديد من الأنظار لضم اللاعب بعد الأداء المتميز الذي قدمه الدنماركي رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.

ما هي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الفريق الإنجليزي برايتون يستعد لتقديم عرض لبرشلونة للحصول على خدمات مارتين برايثوايت.

فالنادي الإنجليزي متفائل وسيكون لديه الأموال لتنفيذ الصفقة، حيث أنه على وشك إغلاق صفقة بيع لاعب الوسط "بن وايت" إلى أرسنال مقابل 58 مليون يورو ويمكن أن يخصص جزءًا من المال لدمج مهاجم برشلونة.

ومن المتوقع أن يقدموا حوالي 15 مليون يورو لضم برايثوايت، وهو المبلغ الذي سيراه الكتالونيون بعيون جيدة في ظل الأزمة الإقتصادية.

وفي الأايام الماضية، ذكرت بعض الصحف الإسبانية، عددًا من الأندية الإنجليزية مهتمة بضم برايثوايت من بينهم نورويتش سيتي الصاعد مؤخرا للبريميرليج، ووست بروميتش ألبيون الذي هبط للدرجة الثانية.

موقف برشلونة الأخير من اللاعب؟

حسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" قبل أيام فإن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للنادى الكاتالونى، أبلغ إدارة النادى بعدم الحاجة لجهود الدنماركي برايثوايت، وبناءً عليه، قررت إدارة البارسا اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات اللاعب فى إطار خطة هيكلة صفوف الفريق الأول من أجل تخفيض كتلة الرواتب.

وفتح النادي الكتالوني بالفعل الباب أمام رحيل مارتن برايثوايت وحدد مبلغ 15 مليون يورو لبيع المهاجم الدنماركي.

موقف برايثوايت من الرحيل عن صفوف برشلونة؟

على الرغم من أن اللاعب يريد الاستمرار داخل أسوار قلعة البلوجرانا، إلا أنه يعلم أنه سينتهي به الأمر إلى الرحيل فتعاقد النادي مؤخرًا مع ممفيس ديباي، وسيرخيو أجويرو، يجعل استمراره أمرًا مستحيلًا، حيث أنه لن يتمكن من الحصول على دقائق للعب خلال الموسم المقبل.

تجذب اللاعب عروض الدوري الإنجليزي، لأن ذلك سيسمح له بتحسين الراتب الذي يتقاضاه في كامب نو حتى أنه قد لا يضطر للقتال للحصول على مقعد.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 30 عاما انضم لبرشلونة بداية عام 2020 قادمًا من ليجانيس، وشارك في 53 تمكن من تسجل 8 أهداف خلالها وصنع 4 آخرين.

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