برايتون يسخر من صلاح بعد إيقافه من التسجيل في شباكهم!

نادي برايتون يشيد بلاعبه الإسباني مارك كوكوريا ويسخر ضمنيًا من محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي.

وقع فريق ليفربول في فخ التعادل مساء الأمس السبت أمام نظيره برايتون في لقاء الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

جاء هذا التعادل في حضور المصري محمد صلاح الذي لم يسجل للمباراة الأولى منذ أسابيع، وتوقفت سلسلته الإيجابية ضد كتيبة جراهام بوتر.

خرج بعدها المدير الفني لبرايتون ليشيد بفريقه الذي استطاع إيقاف محمد صلاح من التسجيل بالرغم من مستواه المذهل في الفترة الحالية.

وبعدها نشر الحساب الرسمي للنادي إشادة بلاعبه مارك كوكوريا الظهير الأيسر لبرايتون، تضمنت سخرية من المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وظهر كوكوريا في الصورة التي نشرها الحساب ومن خلفه محمد صلاح بشكل غير واضح، وكتب النادي على الصورة: "هل أفرغت جيوبك بعد".

وصنع هداف الدوري الإنجليزي هدف اللقاء الأول الذي سجله جوردان هندرسون، ثم سجل لكن تقنية الفيديو ألغت هدفه.

ويحتل صلاح في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف بعد مرور عشر جولات.

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