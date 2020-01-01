براهيم دياز: تعلمت الكثير من جوارديولا وزيدان

بعد انتقاله إلى ميلان .. براهيم دياز يشيد بتجربته مع زيدان في ريال مدريد ومع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي

قال النجم الإسباني الشاب براهيم دياز إنه ممتن كثيرًا لتجربتيه مع مانشستر سيتي و ريال مدريد وما تعلمه خلالهما وما اكتسبه من خبرات في الوقت ذاته..

ووصل براهيم دياز نجم ريال مدريد السابق إلى ميلان الإيطالي وبدأ بشكل جيد مع الروسونيري حيث سجل هدفًا وساهم في الانطلاقة القوية للفريق.

وحول ذلك، قال إبراهيم دياز إن ريال مدريد أضاف له الكثير والعمل مع زين الدين زيدان كان شيئًا إيجابيًا بالنسبة له كلاعب في بداية مسيرته، وذلك رغم قصر الفترة التي قضاها هناك.

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وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى ريال مدريد في يناير 2019 بعد ست سنوات في مانشستر سيتي، لكنه شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الإسباني منذ ذلك الحين، وظهر فقط كبديل في مباريات الليجا الموسم الماضي.

وقال دياز: "العمل قبل ذلك مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي كان أمرًا ضروريًا بالنسبة لتكويني كلاعب محترف أيضًا، لقد خضت تجربتين في منتهى الأهمية وممتن لهما كثيرًا"

وأضاف: "ليس لدي شك في كون ميلان هو الاختيار الصحيح بالنسبة لي في الوقت الحالي، هي خطوة في غاية الأهمية وعندما رأيت عرض الروسونيري لم أتردد في الموافقة"

وتابع: "سأسير على نهج تيو هيرنانديز وسأقوم بصبغ شعري مثله، لقد وعدته أنني سأقوم بذلك في حال نجحنا في التأهل إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي"

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يذكر أن براهيم دياز قد سجل هدفين في 21 مباراة مع فريق ريال مدريد تحت 21 عامًا في جميع المسابقات خلال 20 شهرًا قضاها في النادي الملكي.