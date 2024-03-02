كما انفرد جول .. براهيم دياز يقلب الطاولة في الاختيار بين المغرب وإسبانيا!

يعمل على الإجراءات الأخيرة

يعتبر المنتخب الوطني الذي سيلعب له براهيم دياز، هو الموضوع الأهم الذي يشغل نجم ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

بعض الصحف الإسبانية سبق أن قالت إن دياز يُريد اللعب لمنتخب إسبانيا، ولكن مصادر خاصة لموقع جول، نفت هذا الأمر وقالت إن اللاعب لم يغلق الباب أمام تمثيل المغرب.

وبعد فترة قصيرة تخرج صحيفة "as" الإسبانية لتؤكد هذا الانفراد، بأن اللاعب ينهي الإجراءات التي ستسمح له باللعب للمنتخب المغربي، بوجود بعض القضايا التي يجب عليه حلها أولًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت الصحيفة أن رغبة المغرب في ضم دياز ليست جديدة، حيث يعمل الاتحاد المغربي ووليد الركراكي مُدرب الأسود منذ فترة طويلة على إقناع اللاعب المدريدي بهذه الخطوة.

وأوضحت أن إمكانية مشاركة دياز في أمم إفريقيا الأخيرة كانت مستحيلة، لأنه لم يكن يحمل جنسية مزدوجة وقتها، ولكن الآن أصبحت الرغبة لديه أقوى بكثير لارتداء قميص المغرب، حيث يعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة مع تبقي بعض التفاصيل الصغيرة.

دياز انتظر إسبانيا طويلًا، ومؤخرًا قام المدرب لويس لا فوينتي بالتعويل عليه في قائمته الموسعة للعب ضد كولومبيا في 22 مارس وأمام البرازيل في 26 من نفس الشهر، ولكن على الجانب الآخر تقدم له المغرب مشروعًا مغريًا للغاية، يكون فيه أحد الشخصيات الرئيسية بالفريق، كما يلقى معاملة طيبة للغاية وحالة من المودة من الركراكي والاتحاد المغربي، وهو الأمر الذي قد يحسم القضية تمامًا.

جدير بالذكر أن جناح ريال ولد لأم من ملقة بينما ينحدر والده من مدينة مليلية الإسبانية الواقعة على حدود المغرب، وتمتلك جدته لأبيه الجنسية المغربية، مما يجعل عملية حصوله على الجنسية المزدوجة طويلة نوعًا ما.