فيديو | خاص | براداريتش: النصر الأقوى والفارق الاحترافي كبير بين السعودية وأوروبا

حوار خاص مع نجم وسط العين وأحد أفضل لاعبي الدوري السعودي هذا الموسم

أكد فيليب براداريتش نجم وسط العين السعودي سعادته بالتواجد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، موضحًا أن إصرار رئيس النادي على ضمه لعب دورًا في قبوله اللعب في المنطقة العربية رغم رفضه ذلك سابقًا.

وأشار النجم الكرواتي في حواره الخاص مع جول النسخة العربية إلى أن النصر هو أقوى الفرق التي واجهها في الدوري السعودي هذا الموسم، لكن مرشحًا الشباب للفوز باللقب لأسباب أوضحها في الحوار التالي:

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كيف تصف الأجواء في السعودية وتحديدًا في الباحة بعد قضاء 6 أشهر فيها؟

قبل قدومي لم أكن أعلم أي شيء عن السعودية، ما هي العقلية؟ وما هي طبيعة الحياة هنا؟، كان أهم شيء بالنسبة لي هو أن الشعب هنا طيب جدًا وودود جدًا ويريد المساعدة بكل قوة، وقتها كل شيء أصبح سهلًا، بالنسبة لي الأمور كلها أصبحت سهلة.

ماهي الأشياء التي نالت إعجابك في السعودية؟

أهم شيء بالنسبة لي هو الشعب وعقليته المميزة ودافع المساعدة المتواجد لديهم دائمًا، إنهم يريدون تقديم كل شيء.

قدمت للدوري السعودي في الجولة الثالثة تقريبًا، كيف اتخذت خطوة القدوم لنادي يخوض للمرة الأولى منافسات الدوري السعودي الممتاز؟

بالنسبة لي أهم شيء يحدث في عالم كرة القدم هو التغيير، في فترة الإعداد كنت في كالياري، ولكن للأسف الشديد قبل انطلاق الدوري بأربعة أسابيع تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وعندما تعافيت لم أكن قادرًا على الدخول للمجموعة من جديد، ووجدت أن العرض الذي تلقيته من السعودية جيد، وكنت قد رفضته، ولكن إصرار رئيس النادي على التعاقد معي هو ما دفعني لخوض التجربة، وبعد وصولي هنا وجد الأمور تسير بشكل جيد وسعيد بهذه التجربة.

هل تلقيت أي عروض عربية غير عرض العين قبل مجيئك للدوري السعودي؟

تلقيت عروضًا بالفعل خلال السنوات الماضية إلا أنني لم أناقشها بشكل جدي وقتها، ولكن نظرًا لاهتمام رئيس نادي العين وإصراره، وافقت على عرض العين.

كيف شاهدت المنافسة في الكرة السعودية ؟ هل توقعت أن تكون المنافسة قوية لهذا الحد؟

الأوروبيون لديهم نظرة عامة أن كفاءة كرة القدم المتواجدة هنا ليست على مستوى عالٍ، ولكن عندما تأتي على أرض الواقع ستجد أنك تخوض مواجهات أمام فرق لديها كفاءة عالية جدًا ولاعبون في كل الفرق كانوا بيلعبوا في أندية كبيرة جدًا.

العين كان يستحوذ في أكثر المباريات ولكن النتيجة تكون عكسية، هل طريقة المدرب سكيبه كان مؤثرًا في هذه النتيجة؟

لا أحب أن اتكلم عن مدرب سابق أو حالي أو أي مدرب بصفة عامة، هذا ليس عملي، وأنا متواجد حاليًا للتواجد داخل الملعب وأؤدي أقصى ما لدي، كي أتطور وأفيد الفريق، من الممكن أن نقول أن واقع ترتيبنا لا يعكس مستوى فريقنا ولدينا كفاءة تجعلنا في مكان أفضل ، ولكن للأسف الشديد مباريات عديدة كنا الفريق الأفضل وبالأخير النتيجة لم تخدمنا، وأبسط مثال المباراة الماضية كنت أرى أننا الأفضل ولكن النتيجة لم تخدمنا وبعض التفاصيل الصغيرة والتركيز أيضًا هو ما يفرق في هذه المباريات.

العين متواجد في المركز الأخير على الرغم من المستويات الرائعة التي يقدمها، هل يستطيع العين البقاء هذا الموسم بدوري المحترفين؟

إن لم أثق أننا قادرين على البقاء في الدوري، كنت سأكون أول لاعب يغادر ويعود إلى منزله، أنا أثق أننا قادرون على البقاء، أعلم أن المهمة ليست سهلة والمباريات المقبلة صعبة للغاية، ويجب أن يكون لديك إيمان في نفسك وفي زملائك بأن هذا المشروع سينجح، ولكي تحقق ذلك يجب أن تعمل وتعمل وتعمل حتى تحقيق الهدف وهو البقاء.

هل أثر التحكيم على نتائج الفريق هذا الموسم؟ وما هي المباراة التي تشعر بأن الفريق ظُلم فيها؟

لا أحب الحديث عن الحكام أيضًا، في الأول والأخير أعرف أنهم يسعون لتقديم أقصى ما لديهم، على الرغم من أن هناك في بعض الأوقات بكل تأكيد قرارات لم أكن سعيدًا أو راضيًا بها، وما يمكنني قوله هو أنني لاعب كرة القدم، ويجب عليّ احترام الحكام وتخصصهم، والمباراة الماضية لم يحتسب لنا هدف صحيح 100%، ولكن ليس من اختصاصي أن اعترض إطلاقًا، يجب عليّ أن أقدم أقصى مجهود وأقدم أفضل ما لدي، لا يجب أن اهتم بآراء الآخرين، يجب أن نحقق الفوز بأيدينا، وواثق من حصولنا على حقنا من قبل الحكام خلال المباريات المقبلة.

ما هو أصعب خصم واجهه حتى الآن في الدوري السعودي؟ وما هو الفريق الأبرز حتى الآن بالموسم الجاري؟

لم أواجه الهلال، ولكنني أعلم أنه فريق كبير، ومن الممكن أن أقول أن أقوى الفرق التي واجهتها حتى الآن هو النصر، فريق منظم جدًا، أما الفريق القادر على تحقيق اللقب في الموسم الحالي هو الشباب، فريق منظم للغاية ولديه قوة هجومية قوية، واستقطب نجومًا أجانب على مستوى عالٍ للغاية.

من لفت نظرك من ناحية اللاعبين السعوديين؟ هل تستطيع تسمية أفضل 3 لاعبين، كذلك أفضل 3 لاعبين أجانب ؟

بالنسبة لي لا أعرف أسماء في الفرق الأخرى، أعرف أن هناك الكثير من اللاعبين السعوديين المميزين، ولكن لا أعلم أسماء، ومن الممكن أن أقول أسماء من فريقي.

إذا تم اختيارك للعب لفريق من الخمس الكبار "هلال - اتحاد - شباب - أهلي - نصر" من ستختار؟

ما يمكنني قوله هو أن الخمسة فرق هم أكبر الفرق في السعودية، ولكن بما أني في العين يجب أن أدافع عن شعار العين.

هل كان للمدرب زلاتكو دور في مجيئك إلى هنا؟ ومن أقنعك بالمجيء إلى السعودية؟

من المؤكد أنني تواصلت مع أي كرواتي تواجد هنا من قبل، ولكن ما أراه أن الوضع هنا تغير بشكل كبير، لا أتحدث عن كرة القدم فقط، بل عن الوضع ككل، في الوقت الحالي البلد منفتحة وهو ما ساعدني في العيش هنا وهو بالنسبة لي كان شيئًا إيجابيًا جدًا.

أيهما أقوى الدوري السعودي أم الكرواتي؟ ولماذا؟

بالنسبة لي متقارب 50 % 50% بالنسبة للقوة، هناك فرق جيدة للغاية في الدوري الكرواتي على سبيل المثال فريق دينامو زغرب الذي يتواجد في الدوري الأوروبي، وفي الدوري السعودي هناك 4 أو 5 فرق لديهم لاعبين أقوياء للغاية على مستوى عالٍ، وهو ما جعل كرة القدم هنا على مستوى عالٍ، ولكن بالنسبة لي أرى أنها متساوية 50 % مقابل 50 %، الفارق الوحيد هو العقلية وأسلوب المعيشة للاعب السعودي، والذي إذا تغير في بعض العادات والتقاليد مثل الأكل والنوم والسهر، يمكنني القول وقتها أن مستوى الدوري السعودي سينتقل لمستوى آخر وسيكون قد وصل لأقصى المستويات الاحترافية.

ماذا تختلف تجربة العين عن تجاربك السابقة من الناحية الفنية؟

بالنسبة لي مستوى الاحترافية هو الفارق بين هنا وهناك، الموضوع يتعلق بمواعيد الأكل والنوم، الأشياء التي تقوم بشربها أو أنواع الأكل وتخطيطات التمارين والسفر وكل شيء، ولا أعرف ما إذا كان هذا المتعارف عليه في جميع الفرق، أم أن الأمر مرتبط بأن العين صاعد حديثًا من الدرجة الأولى.



هل وجود نوعية المحترفين مثلك وبانيجا وجيوفينكو وجوميس وأمرابط، قد ساهموا بتطوير الدوري السعودي من الناحية التسويقية؟

بالطبع كان دافعًا قويًا ودافعًا كافٍ أن هناك أسماء كبيرة داخل الدوري والمستوى الذي يقدموه والإحصائيات الخاصة بهم، معنى ذلك أن الأندية لديها كفاءة كبيرة، وهو ما شكل لي دافعًا أن أتي إلى هنا، وحفزني للانضمام للدوري السعودي وأنه سيكون المستوى عالٍ وسيكون هناك تنافس كبير.

وجود سفير تايدر وباستوس وخوانبي بالإضافة لك، هل كان سيسهل من عملية قدوم لاعبين في الفترة الصيفية بنفس جودتكم كلاعبين دوليين؟

بالنسبة لي عندما تتعاقد مع أسماء ويكونوا على مستوى عالٍ، سيكون عاملًا مساعدًا كبيرًا جدًا لاستقطاب لاعبين آخرين مميزين، لأن الاسماء المتواجدة في الفريق ستعطي لك الدافع والحافز للانضمام للفريق.

تجربتك في إسبانيا، هل أعطتك انطباع أن فرق القمة برشلونة وريال مدريد لهم تعامل خاص؟

الموضوع لم يكن بشكل غريب أنا كنت ألعب في كالياري وقابلت فرق كبيرة مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وكان بالنسبة لي شيئًا طبيعيًا، وأول مباراة لي أساسيًا في الدوري الإسباني مع سيلتا فيجو كانت في برنابيو أمام ريال مدريد، الاستاد ممتلئًا بالجماهير، ومؤكد كان هناك رهبة، ولكن عندما تبدأ المباراة تبدأ أن تستمتع، تبدأ أن تلعب وتؤدي أفضل ما لديك.

اللاعب الأفضل في العالم من وجهة نظرك؟ هل هو كريستيانو أم ميسي أم مودريتش؟

بالنسبة لي من الصعب تحديد أفضل لاعب في العالم وأنا احترمهم جميعًا ، ولكن ميولي ستكون لصديقي في المنتخب ومواطني لوكا مودريتش.

أخيرًا .. لاعب/نادٍ سعودي باستطاعته اللعب في الدوري الإسباني والإيطالي، من يكون؟

أكرر ما قلته، الكثير من اللاعبين يستطيعون اللعب هناك، ولكن بالنسبة لي المشكلة لدي هي العقلية والاحتراف، الفارق بين هنا وهناك هو مستوى الاحتراف، فهو مختلف تمامًا بين الدوري السعودي والدوريات الأوروبية وهذا هو الفارق الوحيد.