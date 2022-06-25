بديل جانج؟ الهلال يقترب من شراء مدافع كلوب أمريكا

الهلال يقترب من أولى صفقاته الصيفية

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع لاعب باراجواي برونو فالديز؛ مدافع فريق كلوب أمريكا المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الهلال يقترب من ضم برونو فالديز

أكد الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو" على أن الهلال أصبح قريبًا جدًا من مدافع باراجواي برونو فالديز، حيث أن المفاوضات جارية مع إدارة كلوب أمريكا خلال الوقت الحالي.

وتُجرى حاليًا جلسة بين وكلاء مدافع كلوب أمريكا ووفد من نادي الهلال في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشار الصحفي إلى أن عقد فالديز سيُكلف نادي الهلال ما بين 10 إلى 12 مليون دولار، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي من النادي المكسيكي.

اكتشاف دياز وبديل جانج بالهلال

ويعد فالديز هو أحد اكتشافات المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي للهلال، حينما كان يُدرب منتخب باراجواي، حيث قام باستدعائه لأول مرة في قائمة باراجواي في يونيو 2015.

ويبدو أن رامون دياز هو من وراء تعاقد نادي الهلال مع فالديز، حيث يعرف اللاعب جيدًا، بعد أن قام بتدريبه في منتخب باراجواي.

وتعاقد نادي الهلال مع فالديز قد يكون إشارة لرحيل الكوري الجنوبي جانج هيون سو بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يجدد عقده حتى الآن مع الزعيم.

وينتهي عقد جانج هيون سو بنهاية الموسم الحالي، في ظل تلقيه عروضًا للعودة مرة أخرى إلى الدوري الكوري الجنوبي.

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