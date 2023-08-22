بديل تاليسكا .. النصر يغري ساحرًا إنجليزيًا صغيرًا والرد يأتي سريعًا

مفاجأة عن بديل أندرسون تاليسكا المحتمل في نادي النصر

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اختار مسؤولو نادي النصر السعودي، "بديل" البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم؛ لضمه قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، أصبح مصيره داخل النصر "معلقًا"؛ حيث أكدت العديد من التقارير المحلية والعالمية، الاستغناء عنه، حال نجاح النادي في التعاقد مع جناح أيمن أجنبي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ojogo"، عن إغراءات من الإدارة النصراوية، للنجم الإنجليزي ماركوس إدواردز، جناح أيمن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، بشكل رسمي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن إدواردز البالغ من العمر 24 سنة، لا يفكر في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن هدف الساحر الإنجليزي الصغير؛ هو العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، خلال الفترة القادمة؛ من أجل تسهيل عملية انضمامه إلى المنتخب الوطني.

ومن ناحيته.. رحب مسؤولو سبورتينج لشبونة، بالاستغناء عن إدواردز؛ ولكن بشرط الحصول على مبلغ يقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يُقدر بـ60 مليون يورو.

ماركوس إدواردز بدأ مسيرته الكروية في نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل الرحيل إلى الملاعب البرتغالية عام 2019، من بوابة فيتوريا جيماريش، والذي انتقل منه إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2022.

جدير بالذكر أن إدواردز، سجل 15 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 68 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتينج لشبونة، في مختلف المسابقات.

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