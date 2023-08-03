بديل إدوارد ميندي جاهز .. تشيلسي يتفق أخيرًا مع حارس جديد

الاتفاق تم وفي انتظار الكشف الطبي..

ما هي إلا أيام قليلة، ويستقبل الإسباني كيبا أرزابالاجا؛ حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، منافسه الجديد على مقعده في عرين البلوز، بعد رحيل السنغالي إدوارد ميندي.

الحارس السنغالي رحل عن البلوز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للانضمام لدوري روشن السعودي، من بوابة الأهلي، العائد حديثًا لدوري المحترفين، بعد موسم في دوري يلو للدرجة الأولى.

لكن وفقًا لصحيفة "ذا أثلتيك" فإن مسؤولي تشيلسي نجحوا في التوصل الاتفاق بالفعل مع نظرائهم في برايتون الإنجليزي، للتعاقد مع الحارس الإسباني روبرت سانشيز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.68 دولار).

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة في البداية كانت ستتم على سبيل الإعارة، لكن اتفاق الطرفين على كافة البنود الخاصة بالشراء النهائي، حسم الموقف، على أن يخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة طوق نجاة لسانشيز، الذي أصبح مهمشًا بعض الشيء في برايتون جيسون ستيل، بجانب أن انضمامه للبلوز سيضمن له العمل من جديد تحت قيادة مدربه السابق بن روبرتس.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا، شارك الموسم الماضي مع برايتون في 25 مباراة في مختلف البطولات، استقبل خلالها 30 هدفًا، وصنع ثمانية آخرين.