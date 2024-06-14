بديل أوسيمين .. الأهلي يختار مهاجمه الجديد وحقيقة دخول الهلال في الصفقة

جديد ميركاتو النادي الأهلي..

رصد النادي الأهلي السعودي، اسمًا عالميًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي يستعد للمشاركة في بطولتي النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد أن أنهى منافسات 2023-2024، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، يدرس الأهلي بالإضافة إلى نادي القادسية السعودي، التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب الموسم الرياضي الماضي "معارًا"، في صفوف فريق العاصمة الإيطالية روما.

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جاكوبس أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، على أن تشيلسي لم يتلق أي عرض من الأهلي أو القادسية - حتى الآن -، للتعاقد مع لوكاكو؛ على الرغم من اهتمام الثنائي السعودي الكبير.

وفي نفس السياق.. نفى الإعلامي الرياضي، وجود أي نية لدى نادي الهلال السعودي، في العودة لصفقة لوكاكو مجددًا؛ بعد أن كان قريبًا جدًا من ضم اللاعب، في الصيف الماضي.

وأشار بن جاكوبس، إلى أن تشيلسي وافق على بيع روميلو لوكاكو إلى الهلال، في صيف العام الماضي، مقابل 45 مليون يورو؛ إلا أن اللاعب رفض خوض هذه التجربة، وقتها.

روميلو لوكاكو فتح منذ أيام قليلة، الباب أمام الانتقال إلى الملاعب السعودية، في صيف العام الحالي؛ بعد أن رفض هذه الفكرة، في وقتٍ سابق.

جدير بالذكر أن آخر الأنباء تؤكد على توجه قوي داخل النادي الأهلي، لـ"الانسحاب" من صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين؛ حيث قد يكون لوكاكو هو "البديل".