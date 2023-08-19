بديل أراوخو من لاماسيا .. تشافي يحل أزمة الدفاع

الحل في لاماسيا دومًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توصل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة لحل فيما يخص غياب رونالد أراوخو للإصابة خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدرب الإسباني سيعتمد على مارك كاسادو لاعب لاماسيا الذي مثل منتخبات إسبانيا تحت 16 و17 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن تشافي معجب للغايبة بما يملك اللاعب من قدرة على التنوع في المراكز داخل الملعب، حيث يلعب كقلب دفاع وكوسط ملعب دفاعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان برشلونة قد عانى من أزمة دفاعية جديدة بعد إصابة رونالد أراوخو والتي أكدت صحيفة "سبورت" سابقًا أنها ستبعده عن الملاعب ما لا يقل عن شهر.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني أمام خيتافي دون أهداف ويلعب في الجولة الثانية ضد قادش.