بديله نجم الأهلي السابق .. طرابزون سبور يُحدد للهلال والاتحاد سعر تريزيجيه

مفاجأة في معوض المصري في النادي التركي

يبدو أن دوري روشن السعودي سيضم لاعبًا مصريًا جديدًا الموسم القادم، حيث تراجع طرابزون سبور خطوة للخلف ورحب بالتخلي عن جناحه محمود حسن تريزيجيه لكن فقط مقابل السعر المناسب.

التقارير الصحفية التركية ربطت بين اللاعب والاتحاد قبل أن تُشير بعض المصادر إلى رغبة جورج جيسوس المدير الفني الجديد للهلال في ضمه.

موقع ميديا 61 أوضح أن طرابزون حدد سعر صاحب الـ28 عامًا بـ10 ملايين يورو، مشيرًا إلى أن الإدارة التركية حددت كذلك بديله وهو لاعب الأهلي السعودي السابق يوسف بلايلي.

النجم الجزائري غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد نهاية عقده مع أجاكسيو الفرنسي هذا الصيف، وقد سبق أن خاض تجربة مع الأهلي موسم 2019-2020 لم تكن ناجحة وانتهت برحيله بفسخ العقد من جانب واحد.

يُشار إلى أن الاتحاد بطل الدوري السعودي يضم بين صفوفه المصريين أحمد حجازي وطارق حامد.