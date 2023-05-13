بدون ميسي .. الكشف عن خطة "التغيير الكبير" في الهلال

الهلال سيغير من شكله بنسبة 100% الموسم المقبل

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مما لا شك فيه، فإن نادي الهلال وضع خطة من أجل تغيير كبير في شكله الموسم المقبل، وستنطلق تلك الخطة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

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وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن الخطة التي وضعها نادي الهلال، وسيطبقها بعد نهاية الموسم الحالي، بدون أي تغيير رغم التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا.

وجاءت تغريدة الصرامي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كالآتي: "فوز الهلال بلقب الكأس لا يعني إيقاف الخطط والقرارات التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف: "عدم التجديد للجهاز الفني، ومغادرة معظم العناصر الأجنبية، ورحيل عدد من المحترفين ممن انتهت عقودهم".

واختتم الصرامي تغريدته قائلًا: "الهلال يريد تغيير كبير في عناصر الفريق بمحترفين أجانب أصحاب جودة عالية، ليس من بينهم البرشلوني ميسي".

Shahid