بدأ مشواره من لعبة "فوتبول مانيجر".. أصغر مدرب في أوروبا يعد بإيقاف ميسي!

مشوار جيد للغاية بدأ من لعبة محاكاة!

يقدم البلجيكي ويليام ستيل أداءات جيدة في الدوري الفرنسي مع فريقه ستاد ريمس والذي أشرف على تدريبه من نهاية 2022.

أجرى حوارا مع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أكد فيه أن العديد من الأشياء التي جعلته مدربا بدأت بمزاولة نمط المهنة على لعبة "فوتبول مانيجر" المطورة من أجل محاكاة الواقع العملي لمدربي كرة القدم.

لقد تعلم ستيل من هذه اللعبة تدبير النفقات في كرة القدم وإدارة الفرق الكروية في هذه الرياضة، إلى جانب مشوار تدريبي بدأ في 2017 كان أفضل من مشواره كلاعب والذي توقف عند مرحلة الهواة.

وبعمر 30 عاما فقط، يعد ستيل أصغر مدرب على الإطلاق في الدوريات الأوروبية الكبرى ويقدم بهذا العمر أداء جيدا بقيادة فريقه للمركز العاشر في الدوري الفرنسي.

وفي حواره مع صحيفة دايلي ميل وصف ستيل بعضا من خططه لإيقاف باريس سان جيرمان وأهم مفاتيحه ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي قائلا إن كل شيء يتعلق بالطريقة التي يتم بها التفكير فيما يتوقع أن يقوم به الخصم لا مجرد التحضير الاعتيادي.

ويواجه ستاد ريمس باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في التاسع والعشرين من يناير وهو الذي أسقط حامل اللقب في فخ التعادل السلبي بالدور الأول.