بدأ المفاوضات .. الاتحاد يُحاول إقناع "بطل أوروبا" بالتراجع عن قراره البقاء مع ناديه

الفريق السعودي يبحث عن خليفة مارسيلو جاياردو

حسم لؤي ناظر الرئيس الجديد لنادي الاتحاد مصير المدرب مارسيلو جاياردو بإعلان رحيله عن صفوف الفريق، لكن الأمر لم يُعلن رسميًا بعد بسبب خلافات حول آلية فسخ العقد ومطالبة المدرب بقيمته كاملة.

رغم ذلك، تبحث الإدارة الاتحادية بجدية عن مدرب جديد ليخلف الأرجنتيني، وقد ارتبط النادي بعدد من الأسماء أبرزها ستيفانو بيولي وروبن أموريوم، لكن الصحفي محمد المرحبي أضاف اسمًا جديدًا للقائمة.

المرشح الجديد لخلافة جاياردو في الاتحاد هو الإيطالي جان بيير جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا والمتوج بلقب الدوري الأوروبي مؤخرًا في إنجاز تاريخي للنادي.

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جاسبيريني كان قد أعلن مؤخرًا بقاءه مع ناديه الإيطالي، مشيرًا إلى أنه رفض عرضًا إنجليزيًا مهمًا، لكن المسؤولين في الاتحاد فتحوا خط المفاوضات معه، حسب المرحبي، لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قراره والانتقال إلى دوري روشن.

المرحبي أوضح خلال تغريدته على منصة إكس أن المدرب المرتبط مع أتالانتا بعقد يمتد حتى صيف 2025 بات من الأسماء القريبة لتولي مهمة تدريب الاتحاد.