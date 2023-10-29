بدأ الخلاف؟ لويس إنريكي ينتقد تصرفات كيليان مبابي أمام بريست!

المدرب الإسباني شن هجومًا حادًا على تصرفات مبابي المثيرة للجدل أمام بريست..

انتقد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان تصرفات كيليان مبابي نجم فريقه، بعدما سجل هدف فوز النادي الباريسي على بريست في الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان حقق الفوز خارج أرضه على بريست بنتيجة 3-2، وتمكن مبابي من تسجيل هدفين، من بينهما هدف الانتصار الذي جاء في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

مبابي نفذ ركلة جزاء في الدقيقة 89 تصدى لها حارس بريست، لكنه تمكن من وضع الكرة المرتدة في الشباك، وبعد التسجيل قام اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالإشارة لجماهير أصحاب الأرض بالصمت أثناء الاحتفال.

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تلقى مبابي انتقادات من الجميع بعد تصرفه، بما في ذلك لويس إنريكي مدرب الفريق، الذي شعر أن الاحتفال لم يكن ضروريًا، وكان من الممكن تجنبه.

وقال إنريكي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "لا أحب هذا النوع من الأمور، إنها تمثل طاقة سلبية، من الأفضل أن تحاول الاستمتاع باللحظة، عليك أن تحاول إعطاء طاقة إيجابية، لا أعرف ماذا حدث بالضبط".

وتوجه قائد منتخب فرنسا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد انتهاء المباراة، للرد على منتقديه لأنه رفض الاعتذار عن أفعاله.

ورفض مبابي قبول أنه تصرف خارج الحدود، حيث رد المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا على أحد الصحفيين الذي أكد أن قائد منتخب فرنسا لا يجدر به القيام بمثل تلك الأشياء.

وكتب مبابي: "حسنًا، بالطبع كان علي أن أغني معهم عندما أهانوا زملائي، البعض لم تطأ أقدامه الملعب أبدًا بغض النظر عن المستوى".

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان الآن 12 هدفًا خلال الموسم، وتجاوز 250 هدفًا على مستوى الأندية على مدار مسيرته الرائعة.