رغم تصريحاته .. الهلال يتجه إلى هذا القرار في مستقبل جورج جيسوس!

قرار مرتقب في الهلال بشأن جورج جيسوس

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كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، عن مصير البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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جماهير الهلال تطالب حاليًا، بـ"إقالة" جيسوس من منصبه؛ بسبب سوء المستوى، بالإضافة إلى السقوط في فخ التعادل (1-1)، أمام كل من نافباخور الأوزباكي في أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلن الفريح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، عن توجه قوي من الإدارة الهلالية، لـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي؛ وذلك على الرغم من التصريحات التي نقلها الصحفي البرازيلي جوناس ستيلمان، عن جيسوس نفسه، والذي نفى فيها الرحيل عن الزعيم.

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ووصف الإعلامي الرياضي، هذا القرار المرتقب بـ"المستعجل والمتخبط"، معتبرًا أن جورج جيسوس، اسم كبير في عالم التدريب، لا يٌمكن التفريط فيه، بهذه السهولة.

وذكر عبد الرحمن الفريح، نادي الهلال وجماهيره، بالخطأ الذي تم ارتكابه سابقًا، عندما تم إقالة جيسوس، في يناير 2019، وانهار بعدها الفريق.

جدير بالذكر أن جيسوس تولى تدريب الهلال، في ولاية سابقة؛ حيث تم تعيينه في يوليو 2018، وحقق لقب كأس السوبر السعودي، وكان يتصدر جدول ترتيب الدوري، قبل أن يقيله الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي وقتها؛ بسبب خلافات شخصية، لتنهار النتائج بعد ذلك.

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