بدأت الحرب مبكرًا .. القادسية يرد على تهنئة الاتفاق "الساخرة" بالاستهزاء من ستيفن جيرارد

القادسية عاد لدوري روشن السعودي بعد سنوات من الصراع في دوري يلو

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صعد القادسية رسميًا إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بلقب دوري يلو، ولم يُفوت جاره وعدوه اللدود، الاتفاق، تلك الفرصة دون تقديم التهنئة لكن بطريقة ساخرة.

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القادسية والاتفاق هما قطبا المنطقة الشرقية في السعودية، والمواجهة بينهما تُسمى ديربي الشرقية وتحظى بمتابعة جماهيرية هائلة من الفريقين، وقد احتفل الجمهور السعودي بأكمله بعودة تلك المباراة الممتعة المثيرة في الموسم القادم.

الاتفاق نشر تغريدة عبر منصة إكس هنأ القادسية بالعودة إلى دوري روشن لكنه في نفس الوقت سخر من قلة لعبه في دوري المحترفين، إذ كتب "نرحب بعودتكم للمرة السادسة إلى دوري الأضواء".

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القادسية لم يصمت تجاه تلك السخرية ورد بالاستهزاء من الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق، حيث نشر مقطع فيديو لـ "زلقة" لاعب ليفربول السابق الشهيرة خلال مواجهة تشيلسي وكتب معلقًا "بعض الأحيان تكون الأضواء زلقة".

يُشار إلى أن ملكية القادسية انتقلت الصيف الماضي إلى شركة أرامكو السعودية العريقة، وهو ما جعل الفريق يضم عددًا من اللاعبين المميزين ساعدوه على الفوز بدوري يلو، ويُتوقع أن يقتحم الفريق سوق الانتقالات القادم بصفقات قوية جدًا خاصة على صعيد الأجانب.

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