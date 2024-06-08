بداية مشكلة بين صلاح وسلوت؟ الهولندي يستهدف بديلًا للملك المصري في ليفربول!

الملك المصري يواجه تحديًا جديدًا

يهتم ليفربول بضم لاعب نيوكاسل يانكوبا مينتيه، للعديد من الأسباب، أبرزها رغبة المدرب الهولندي الجديد للريدز، أرني سلوت.

الصحفي لوك إدواردز من صحيفة "التليجراف" أشار إلى ليفربول "واحد من عدد من الأندية التي أبدت اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا".

وأوضح: "كان هناك أيضًا اهتمام قوي باللاعب الشاب من أندية في إيطاليا وألمانيا، ويفكر نيوكاسل الآن على مضض في قبول عروض بقيمة حوالي 40 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الدولي الجامبي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد التعاقد معه مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني من أودينس الصيف الماضي، قد يضطر فريق "الماجبايس" إلى التفكير في بيع الجناح بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وتحت قيادة سلوت، تألق مينتيه أثناء إعارةه إلى فينورد الموسم الماضي، حيث لعب معظم مبارياته في مركز الجناح الأيمن، وفي هولندا، سجل 11 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة في 37 مباراة، 22 منها كان أساسبًا.

بصفته جناحًا أيمن يلعب بقدمه اليسرى، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يتناسب مع نوع لاعبي الهجوم الكلاسيكي لليفربول، وسيكون أبرز منافسيه في هذا المركز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وإن كان "الفرعون" يحب استلام الكرات دائمًا في مواقع عميقة بالقرب من مرمى المنافسين، بينما يميل مينتيه للأطراف أكثر.