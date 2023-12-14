بداية النهاية؟ رد فعل لابورتا ورسالته للاعبي برشلونة بعد السقوط أمام أنتويرب!

التوتر يزداد داخل النادي الكتالوني

هزيمة مؤلمة جديدة تعرض لها برشلونة أمس، الأربعاء، بالسقوط 3/2 أمام أنتويرب البلجيكي بالجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

الفريق احتل صدارة مجموعته لذلك النتيجة لا تهم على الورق، لكنها تأتي بمثابة جرس إنذار جديد يعكس حالة السقوط الحر التي يعاني منها فريق المدرب تشافي هيرنانديز، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام جيرونا 4/2 في الدوري الإسباني.

تشافي خرج بعد لقاء أنتويرب ليؤكد أن النتيجة المؤلمة هي التي حدثت أمام جيرونا، ولكن الأمور تبدو مختلفة بالنسبة لجوان لابورتا رئيس النادي الذي شوهد في حالة من الغضب والحيرة بعد هذه المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن لابورتا توجه إلى غرفة ملابس برشلونة عقب الخسارة لتشجيع اللاعبين، والتأكيد على أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهو التأهل إلى دور الـ16.

ولكن بعدها التقطت الكاميرات حالة الإحباط التي ظهر عليها رئيس النادي الكتالوني خلال حديثه مع بعض الأشخاص في نفق غرفة الملابس، كما غادر الملعب وهو يتنهد.

يذكر أن المواجهة القادمة لبرشلونة ستكون أمام فالنسيا بالدوري الإسباني يوم السبت القادم، وهي المباراة التي يحتاج فيها تشافي لإصلاح أوضاعه قبل أن تفلت الأمور عن السيطرة.