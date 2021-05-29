ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2021-2022؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، ومن هم المتأهلون لدوري أبطال آسيا 2022 والصاعدون والهابطون؟

ترتفع أسهم الدوري السعودي وتزداد شعبيته مع كل نسخة جديدة، وذلك لما يتمتع به من منافسة شرسة وتواجد لاعين من الطراز العالمي بين صفوف أنديته.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وذلك بعد منافسةٍ شرسة من الأهلي والشباب الذي استمر في المنافسة حتى الرمق الأخير.

لم تستمر منافسة الراقي على اللقب حتى النهاية، حيث انهار الفريق بصورة لم ترض العشاق، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم الاتحاد وأصبح منافس قوي.

متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري السعودي 2021-2022، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2022، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

متى بداية الدوري السعودي 2022؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2021، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 12 أغسطس 2021.

لم يعلن الحساب الرسمي عن موعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2022.

البطولة البداية الدوري السعودي 2021-2022 الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443

من فاز بالدوري السعودي 2021؟

كما سبق الذكر، فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

جمع الزعيم 58 حتى الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي، وترك الشباب ينافس على المركز الثاني رفقة الاتحاد.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2022؟

بحسب نظام الدوري أبطال آسيا وتصنيف الدوري السعودي، تتأهل 4 فرق من المملكة، 3 منها عن طريق الدوري وفريق واحد عن طريق الكأس.

الثلاثي المتأهل لدوري أبطال آسيا 2022 عن طريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هم الهلال والشباب والاتحاد، ولحق بهم الفيصلي صاحب المركز التاسع بعد الفوز بكأس الملك على التعاون.

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ما هي الفرق الهابطة من دوري المحترفين السعودي 2021؟

يهبط من الدوري السعودي للمحترفين 3 أندية، وهي التي تحقق المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

تأكد هبوط نادي العين قبل نهاية الموسم بعدة أسابيع، ويتبقى مقعدين لم يحسما بعد.

ما هي الفرق الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين 2022؟

تصعد 3 فرق من الدوري السعودي الدرجة الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحتى الآن تحدد فريقان فقط هما الحزم والفيحاء، أما البطاقة الثالثة فهي حائرة حتى الآن بين الطائي والجبلين.