بدائل محتملة لآرسنال إن صمم جاكا على الرحيل

آرتيتا يرغب بالحفاظ عليه، لكنه يتحسب لإمكانية فشل ذلك

شهدت الساعات الأخيرة ما يُمكن وصفه بتغيير في مستقبل لاعب وسط آرسنال جرانيت جاكا، فبعد أن انتشر على نطاق واسع تقارير تُفيد بقرب عودته إلى ألمانيا عبر بوابة هيرتا برلين، خرج المدرب ميكيل آرتيتا ليُعلن رغبته في استمراره.

وكان اللاعب السويسري هدفا للانتقادات بعد رده الغاضب تجاه صيحات استهجان جماهير فريقه أثناء استبداله خلال التعادل مع كريستال بالاس في أكتوبر الماضي، وهي الواقعة التي جردته من شارة قيادة الفريق وخروجه من حسابات المدرب السابق إيمري لمدة شهر.

في آرسنال سواء مع فينجر أو إيمري كانت نقاط ضعف اللاعب مكشوفة من خلال تركه هو الوحيد أمام الدفاع، رغم أن أفضل مستوياته مع مونشنجلادباخ والمنتخب السويسري جاءت عندما كان يلعب بجواره محور إرتكاز أكثر عقلية دفاعية، وبالتالي كان يسمح له بالركض لثلث المنافسين والإمساك بالكرة من العمق والتعبير عن نفسه بطريقة أفضل.

لكن جاكا عاد وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر ثماني مباريات لآرسنال في الدوري الإنجليزي، كان آخرها في الفوز على مانشستر يونايتد (الأول لآرسنال مع آرتيتا) وهو على ما يبدو كان سببًا في تغيير مصير اللاعب كليًا، خاصة أن توريرا "المتميز دفاعيًا" لعب بجانبه وقدم الثنائي مستوىات أفضل، وهنا ربما عرف آرتيتا كيف يُخرج أفضل ما لدى اللاعب بناء على الفقرة المذكورة سلفًا.

على العموم، وكما عودنا سوق الانتقالات عدم الأخذ بأي شيء كأمر مُسلم به.. وإن كان آرتيتا يعمل من جهته على الحفاظ على تشاكا، لكن من جهة أخرى فلديه خيارات أخرى قد تعوضه في حال رحل في الأخير.

1. رابيو الهدف الأول

كان المدرب السابق أوناي إيمري راغبًا وبشدة في ضم لاعبه السابق في باريس سان جيرمان بشكل حر عفي الصيف الماضي لكن اللاعب الفرنسي فضل يوفنتوس.

بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا في تورينو حتى الآن، وبالتالي قد يعود آرسنال للتفاوض لضمه على سبيل الإعارة أو بشكل دائم في حال أكمل جاكا الانتقال إلى هيرتا برلين.

2. إيمري تشان وتجربته في إنجلترا

لم تسير الأمور بالنسبة لإيمري تشان في يوفنتوس كما كان يرغب بعد قدوم ماوريسيو ساري، فقد خرج من حساباته تمامًا، وساءت الأمور بالنسبة للاعب الألماني عندما قرر ساري عدم ضمه إلى تشكيلة دوري أبطال أوروبا.

على الرغم استبعاد ساري له، لكن لا أحد يُنكر مدى الجودة التي يتمتع بها اللاعب، فهو في هذا الشهر مرتبطًا بأندية كبرى أخرى غير آرسنال.

بعد أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة أربع سنوات، لن يحتاج إلى أي وقت للتأقلم على كرة القدم الإنجليزية، ناهيك عن تمتعه بمواصفات بدنية مناسبة.