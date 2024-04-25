بحضور والد مبابي .. "كوبري" يُحرج ماكرون ويضطره لعرقلة نجم ليفربول السابق!

لقطة مُحرجة في مباراة ودية

كانت مجرد مباراة ودية خيرية، ولكنها شهدت العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها بين النجم السنغالي الحاج ضيوف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

مهاجم ليفربول السابق اجتمع إلى جانب العديد من الأساطير، منهم مارسيل ديسايي بطل كأس العالم مع فرنسا، وزميله السابق ومدرب الديوك الحالي ديدييه ديشان، للمشاركة في لقاء ودي لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

موقع "Sportbrief" أشار إلى أن المواجهة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بين فريقي "Varietes CF" بقيادة ماكرون و "Pieces Jaunes" الذي ضم صامويل إيتو وضيوف قام بجمع مبلغ 57.500 يورو للأطفال المرضى.

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وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد ضيوف وهو يتعرض لعرقلة من قبل الرئيس الفرنسي، بعدما قام بوضع الكرة بين ساقيه "كوبري"خلال المباراة، وفي لقطة أخرى نجح ماكرون في التسجيل لصالح فريقه من ركلة جزاء.

وشهدت هذه المواجهة الودية الناجحة مشاركة والد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأرسين فينجر مدرب آرسنال السابق ومدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي هذه المباراة على هامش عدة مواجهات تعمل على تنظيمها منظمة "أتوم"، والتي وعدت بالمزيد من المباريات التي سيحضرها مجموعة كبيرة من أساطير اللعبة، وسط عمل فعال من ديدييه دروجبا وصامويل إيتو وإيمانويل إيبوي لمساعدة المؤسسة.