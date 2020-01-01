يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في استاد أليانز

يوفنتوس 1 × 1 ليون

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49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق ديبويس يبعدها كوادرادو بصعوبة.

46' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

لا يُفوت مباراة أوروبية دون أن يسجل فيها



كريستيانو رونالدو يعيد المباراة لنقطة الصفر من جديد🐐 pic.twitter.com/OWAIn74OLv — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2020

رغم فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم لم يقدم الفريق المستوى المأمول خاصةً بعد العودة من الكورونا، وهو ما يضع الشك في نفوس الأنصار، وسيكون على زملاء رونالدو تحقيق انتصار يعبر بهم من هذا لحاجز النفسي ويعيد الثقة من جديد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 .