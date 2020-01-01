ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والتي يستضيفها الميستايا

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فالنسيا 0 × 0 ريال مدريد

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18 فينيسيوس يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يمسكها خاومي.

18' عرضية من اليسار عن طريق إيسكو يبعدها جابرييل من على رأس بنزيما.

12' خطييييييييرة لريال مدريد بتمريرة من مارسيلو لمودريتش الذي يرسل تسديدة يسارية من على يسار القوس، يعترضها خاومي ببراعة من على يمينه.

6' تصوييييبة من أسينسيو من أمام منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيسر.

1' الآن بداية المباراة!

تشكيل فالنسيا

يبدأ المدرب خافيير جارسيا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

خاومي دومينيك

خوسيه جايا - هوجو جيامون - جابريل باوليستا - دانييل فاس

دينيس تشيرشيف - أوروش راتشيتش - كارلوس سولير - يونس موسى

لي كانج - ماكسي جوميز

البدلاء: كريستيان ريفيرو - كوبا كويندريدي - كيفين جاميرو - مانو فاييخو - جونسالو جيديش - أليكس بلانكو - جيسون - توني لاتو - إلياكيم مانجالا - روبين سوبرينو.

تشكيل ريال مدريد

يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - إيسكو

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

البدلاء: سيرخيو سانتوس - مارتين أوديجارد - توني كروس - لوكا يوفيتش - دييجو ألتوبي - رودريجو - أندري لونين - فيرلاند ميندي - ماريانو دياز.

ووجبت الإشارة إلى أن الريال يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد، مع وجود مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للميرينجي.

فالنسيا على النقيض، حيث قام ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.

النادي الملكي على الصعيد المحلي يعيش أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المقام على الميستايا، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.