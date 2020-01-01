آرسنال ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، والتي تقام في الملعب التاريخي للكرة في إنجلترا ويمبلي

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آرسنال 1 × 1 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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54' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء والكرة في حيازة آرسنال.

48' بوليسيتش يغادر الملعب في هذه الأثناء بمعاونة الجهاز الطبي، وبيدرو يدخل بدلاً منه.

48' تيرني أيضًا مصاب ويتلقى العلاح.

47' بوليسيتش تعرض للشد في الكرة الماضية، واللعب متوقف الآن لعلاجه.

46' بوليسيتش يهرب بالكرة في اليسار ثم يدخل منطقة الجزاء ويرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار كاباييرو.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

✅ First 45 at Wembley



𝘓𝘦𝘵 𝘶𝘴 𝘬𝘯𝘰𝘸...

👍 What we've done well

💪 What we need to improve#HeadsUpFACupFinal pic.twitter.com/MCcihA1q9T — 🎗 (@Arsenal) August 1, 2020

51' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

50' بيبي ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها دفاع البلوز.

49' ماونت يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على سيبايوس في اليسار.

47' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' لاكازيت ينفذ الضربة الحرة بتسديدة قوية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار كاباييرو.

44' بيبي يحاول التوغل إلى منطقة الجزاء من يسار القوس، لكن دفاع البلوز يحاصره ويتدخل عليه بقوة، وخطأ لآرسنال من مكان خطير.

43' الكرة تتحول أخيرًأ لتشيلسي الذي يتناقل الكرة في الخلف لتخفيف الضغط.

42' بييرين يرسل عرضية من اليمين تصطدم بجورجينيو وتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

41' ميتلاند نايلز يرسل عرضية من اليسار تصل لبيبي الذي يمررها لبييرين الذي يعيد له الكرة، فيرسل بيبي عرضية ثانية يخرج لها كاباييرو ويبعدها للركنية.

40' حصار قوي يضربه آرسنال في هذه الأثناء على تشيلسي.

36' ماونت ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء ثم يمررها لجورجينيو القادم من الخلف، فيرسل تسديدة قوية تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

36' تيرني يرسل كرة أمامية في اليسار ينطلق لها أوباميانج، لكن كاباييرو الأقرب للكرة هذه المرة.

35' آثبليكويتا يغادر الملعب باكيًا، وكريستنسين يدخل بدلاً منه.

32' آثبليكويتا يتعرض لإصابة والحكم يوقف اللعب لعلاجه.

28' التعااااااااااااااااااااادل لآرسنال عن طريق أوباميانج الذي نفذ ركلة الجزاء على يسار كاباييرو الذي طار للجهة الأخرى.

27' الحكم يعود لغرفة الفيديو ويؤكد ضربة الجزاء.

26' أمامية لآرسنال وصلت لأوباميانج الذي دخل منطقة الجزاء من أمام آثبليكويتا الذي أمسكه في المنطقة فسقط الجابوني وأشار الحكم إلى ركلة جزاء وبطاقة صفراء على الإسباني.

26' ركلة جزاااااااااااااااااااء لآرسنال.

25' أوباميانج أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت للاكازيت في منطقة الجزاء، فمهدها لبيبي القادم من الخلف وأرسل قذيفة سكنت الشباك، لكن الحكم احتسب تسلل على لاكازيت.

25' التعاااااااااااااااااااااااادل لآرسنال، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

23' عودة سريعة للاعبين واستئناف المباراة.

22' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

18' اللقاء هادئ جدًا في هذه الأثناء.

14' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب كوفاتشيتش بعد تدخل قوي منه على جاكا.

12' بيبي ينفذ الركنية بعرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11' عرضية خطييييييرة من اليمين عن طريق بيبي يبعدها زوما للركنية.

10' الرااااااااائع بوليسيتش يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها مارتينيز هذه المرة.

We work it brilliantly through the middle, Mount's cross is then sensationally flicked on by Giroud into the path of Pulisic who applies a deft finish to beat Martinez! 😍



🔵 1-0 🔴 [5'] #HeadsUpFACupFinal https://t.co/wRVTKTmwms pic.twitter.com/viNSgGwIm9 — FC (@ChelseaFC) August 1, 2020

5' بوليسيتش توغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم مررها لماونت الذي أرسل عرضية أرضية من يسار المنطقة اصطدمت بالدفع ووصلت ضعيفة لجيرو، فمرر الفرنسي كرة رائعة بكعبه وضعت بوليسيتش في مواجهة إميليانو فأرسل الكرة للشباك.

5' جووووووووووووووووول أول لتشيلسي عن طريق بوليسيتش.

3' خطييييييييييرة لتشيلسي بانطلاقة من ماونت الذي يرسل تسديدة قوية يطير ليها مارتينيز ويبعد الكرة من على يساره.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

كعادة النهائي في كل عام تنشذ مطربة النشيد الملكي الإنجليزي في بداية لاحتفالية صغيرة بالبطولة الأقدم في التاريخ.

تشكيل آرسنال:

يبدأ المدرب ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيرني - دافيد لويز - روب هولدينج

أينسلي ميتلاند نايلز - جرانيت جاكا - داني سيبايوس - هيكتور بييرين

بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

البدلاء: بوكايو ساكا - مات ماكي - إيدي نكيتياه - سوكراتيس - جوزيف ويلوك - سياد كولاسيناك - ماثيو سميث - لوكاس توريرا - ريس نيلسون.

تشكيل تشيلسي:

يبدأ فرانك لامبارد بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

ويلي كاباييرو

أنطونيو روديجير - كيرت زوما - سيزار آثبليكويتا

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - ريس جيمس

كريستيان بوليشيتش - أوليفييه جيرو - ماسون ماونت

البدلاء: تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - فيكايو توموري - إيمرسون - كيبا أريثابالاجا - روس باركلي - بيدرو - أندرياس كريستينسين.

جدول مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

كانت بداية الجانرز لكأس إنجلترا في الدور الثالث بالفوز على ليدز يونايتد بهدفٍ نظيف، ثم فازوا على بورنموث في الدور الرابع بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يفوزوا على بورتسموث بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي انتصر المدفعجية على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، ثم فجروا مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي وأقصى مانشستر سيتي.

بدأ تشيلسي كأس الاتحاد بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين، ثم فاز على هال سيتي بهدفين لهدف، ومن ثم أقصى البلوز ليفربول بطل الدوري الإنجليزي من الدور الخامس، وذلك قبل أن يتخطى ليستر سيتي في ربع النهائي ومانشستر يونايتد في نصف النهائي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، والتي تقام على استاد ويمبلي.