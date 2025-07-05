بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب ميت لايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء يوفنتوس، بينما أقصى بوروسيا دورتموند فريق مونتيري المكسيكي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب ريال مدريد - بوروسيا دورتموند السبت 5 يوليو 2025

23:00 السعودية DAZN خالد الغول ميتلايف

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

نتائج ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة