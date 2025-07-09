بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

مباراة مصيرية في مشوار العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد في سباق التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بإنتر ميامي ثم بايرن ميونخ الألماني واستحق الوصول إلى المربع الذهبي.

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ريال مدريد احتل صدارة مجموعته الثامنة، ثم أقصى كلًا من يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في طريقه لنصف النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد.

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعلق الملعب باريس سان جيرمان - ريال مدريد الأربعاء 9 يوليو 2025

22:10* السعودية DAZN حماد العنزي ميتلايف MBC 1 فهد العتيبي MBC مصر 2 فارس عوض MBC أكشن فهد العتيبي

*المباراة تأجلت لعشر دقائق بسبب تأخر وصول حافلة الفريقين

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

نتائج باريس سان جيرمان وريال مدريد في المباريات الأخيرة