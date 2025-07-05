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شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

باريس سان جيرمان v بايرن ميونخكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةباريس سان جيرمانبايرن ميونخ

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان، قد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعد التغلب على إنتر ميامي، بأربعة أهداف دون رد.

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أما على الجانب الآخر بايرن ميونخ، قد تغلب على فلامنجو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

المباراة التالية

كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر شبكة قنوات MBC وبالتحديد عبر MBC 1 و MBC مصر 2 و MBC أكشن.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعلقالملعب
باريس سان جيرمان - بايرن ميونخالسبت 5 يوليو 2025
19:00 السعودية		DAZNحماد العنزيمرسيدس بنز
MBC 1فهد العتيبي
MBC أكشن
MBC مصر 2 فارس عوض

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

باريس سان جيرمانHome team crest

4-1-2-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبايرن ميونخ
1
جيانلوكا دوناروما
51
وليان باتشو
2
أشرف حكيمي
25
نونو مينديز
5
ماركوينهوس
17
فيتينيا
8
فابيان رويز
87
جواو نيفيس
14
ديسير دو
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
29
برادلي باركولا
1
مانويل نوير
27
كونراد لايمر
44
جوسيب ستانيشيتش
2
دايوت أوباميكانو
4
جوناثان تاه
42
جمال موسيالا
17
ميكايل أوليسيه
6
يوزوا كيميش
45
اليكسندر بافلوفيتش
11
كينجسلي كومان
9
هاري كين

4-2-3-1

بايرن ميونخAway team crest

باريس سان جيرمان
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

بايرن ميونخ
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
20/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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