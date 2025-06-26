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شاهد مباراة الوداد والعين عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

الوداد الرياضي v العينكأس العالم للأنديةالقنوات الناقلةالوداد الرياضيالعين

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب أودي فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين الوداد والعين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

الفريقان يدخلان المباراة بعد أن خرجا رسميًا من البطولة لكن كليهما يسعيان لترك بصمة من خلال تحقيق انتصار وحيد في المسابقة..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الوداد والعين.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الوداد - العينالخميس 26 يونيو 2025
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات، 20:00 المغرب		DAZNمحمد الشاذليأودي فيلد
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كأس العالم للأندية - المجموعة G
Audi Field

التشكيل الرسمي لمباراة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات الوداد الرياضي ضد العين

الوداد الرياضيHome team crest

4-4-2

التشكيل

5-3-2

Home team crestالعين
12
المهدي بنعبيد
72
G. Ferreira
16
جمال حركاس
2
محمد مفيد
24
أيوب بوشتة
23
أسامة الزمراوي
4
ثيمبينكوسي لورش
11
نور الدين أمرابات
19
المهدي المبارك
21
كاسيوس مايلولا
99
عمر السومة
1
روي باتريسيو
70
A. Traore
97
A. Jasic
25
رامي ربيع
4
يحيى بن خالق
36
F. Zabala
5
Y. Park
20
ماتياس بالاسيوس
10
كاكو
9
لابا كودجو فودوه
21
سفيان رحيمي

5-3-2

العينAway team crest

الوداد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • محمد أمين بنهاشم

العين
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير إيفيتش

ترتيب مجموعة الوداد والعين في كأس العالم للأندية 2025

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